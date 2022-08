FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat CTS Eventim nach Quartalszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 61 Euro belassen. Bemerkenswert bei der unerwartet starken Geschäftsentwicklung des Veranstalters und Ticketverkäufers sei insbesondere das dynamische Wachstum der Ticketmenge gewesen, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine Gewinnschätzungen an. Als "Wermutstropfen" sieht er indes "die weiterhin fehlende (konkrete) Ergebnisprognose für das Jahr 2022"./gl