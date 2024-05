Deutsche Bank AG

Daimler Truck Buy

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Daimler Truck nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Ein etwas höher als erwartet ausgefallener Gewinn, eine starke Barmittelgenerierung und skeptische Töne zum Markt in der Europäischen Union hätten im Mittelpunkt gestanden, schrieb Analyst Nicolai Kempf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Letzteres habe die starke Entwicklung in Nordamerika überschattet./la/mis

