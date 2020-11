Aktie in diesem Artikel Danone S.A. 52,30 EUR

Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Danone nach einer Investorenveranstaltung von 65 auf 62 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Das Management des Nahrungsmittelkonzerns habe erläutert, wie es die geplanten Einsparungen von einer Milliarde Euro bis 2023 realisieren wolle, schrieb Analyst Alan Erskine in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Für das laufende Jahr reduzierte er aber seine Prognose für den bereinigten Umsatz./edh/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2020 / 18:58 / UTCErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.