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SMC Research

Deutsche EffectenWechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Halten

08:34 Uhr
Deutsche EffectenWechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Halten
Aktie in diesem Artikel
Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung
2,68 EUR 0,00 EUR 0,00%
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DEWB hat nach Darstellung von SMC-Research im letzten Jahr nur eine kleine Beteiligung verkauft und einen deutlichen Verlust ausgewiesen. SMC-Analyst Holger Steffen sieht aber Fortschritte bei den beiden wichtigsten Beteiligungen und erwartet nun für 2026 höhere Einnahmen aus einem möglichen Teilexit.

Die Rahmenbedingungen für DEWB im Jahr 2025 seien weiter schwierig gewesen, daher sei nur ein kleiner Beteiligungsverkauf mit einem überschaubaren Ergebnisbeitrag gelungen. Da zugleich eine Teilwertberichtigung auf die Beteiligung aifinyo nach erneuter Planverfehlung habe durchgeführt werden müssen, sei die Finanzperiode mit einem deutlichen Verlust von -5,6 Mio. Euro abgeschlossen gewesen.

Zugleich machen die beiden mit Abstand wichtigsten Beteiligungen LAIQON und Stableton deutliche Fortschritte. Während LAIQON den Ausbau der Assets under Management mit hohem Tempo fortsetze und im laufenden Jahr deutlich in die operative Gewinnzone vorstoßen wolle, erwirtschafte Stableton bereits schwarze Zahlen und profitiere derzeit stark vom Tech-Boom und der aufgebauten starken Marktstellung in diesem Segment.

Die Analysten haben ihre Schätzungen zu möglichen Erlösen aus (Teil-)Exits im laufenden Jahr angehoben. Der von ihnen für DEWB ermittelte Potenzialwert sei allerdings von 8,70 auf 6,50 Euro gesunken. Ursächlich dafür sei die Kombination aus der Verwässerung durch Kapitalmaßnahmen bei LAIQON, an denen DEWB nicht teilgenommen habe, und dem gesunkenen Nettofinanzvermögen, was durch die Aufwertung der Stableton-Anteile nur teilweise habe kompensiert werden können.

Damit sehen die Analysten weiterhin hohes Erholungspotenzial für die DEWB-Aktie. Eine klare Unterbewertung signalisiere auch das Eigenkapital je Aktie, das mit 4,60 Euro weit über dem aktuellen Kurs liege.

Das Urteil der Analysten laute dennoch weiterhin „Hold“, bis ein Befreiungsschlag in Form eines großen und profitablen Exits gelinge, mit dem auch der mittlerweile hohe Leverage-Grad wieder reduziert werden könne. Die Analysten sehen dafür das Potenzial, erwarten aber für 2026 lediglich einen Teil-Exit.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 30.6.2026 um 8:30 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde am 29.06.2026 um 18:00 Uhr fertiggestellt und am 30.06.2026 um 8:15 Uhr veröffentlicht.

 

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: https://www.smc-research.com/wp-content/uploads/2026/06/2026-06-30-SMC-Update-DEWB_frei.pdf

 

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.

Bildquellen: Andy Dean Photography / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Deutsche Effecten Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft Halten

Unternehmen:
Deutsche Effecten & Wechsel-Beteiligungs-Gesellschaft AG Inhaber-Akt Nach Kapitalherabsetzung		 Analyst:
SMC Research		 Kursziel:
6,50 €
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
2,66 €		 Abst. Kursziel*:
144,36%
Rating vorher:
n/a		 Kurs aktuell:
2,68 €		 Abst. Kursziel aktuell:
142,54%
Analyst Name:
Holger Steffen 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
-

*zum Zeitpunkt der Analyse

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