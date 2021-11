FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 26 Euro belassen. Die Markterwartung an die Dividende für 2022 erscheine nun zu konservativ, schrieb Analyst Robert Grindle in einer am Montag vorliegenden Studie nach dem Zwischenbericht der Bonner./ag/jha/