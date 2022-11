ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Deutsche Telekom von 27,00 auf 26,40 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Polo Tang begründete dies in einer am Montag vorliegenden Studie mit der jüngsten Wechselkursentwicklung des US-Dollar zum Euro. An seinen Schätzungen habe sich nichts geändert./ag/mis