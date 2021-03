LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Equal Weight" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen. Analyst Simon Coles passte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Schätzungen an die jüngsten Prognosen für T-Mobile US nach dem Investorentag der US-Mobilfunktochter an./ajx/mis