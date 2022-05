FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen und einem leicht angehobenen Ausblick auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 21,50 Euro je Aktie belassen. Das erste Quartal sei "sehr solide" gewesen, schrieb Analyst Karsten Oblinger in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wesentlich sei, dass sich neben dem Wachstumsmotor T-Mobile US auch die Aktivitäten in Deutschland und im sonstigen Europa weiter sehr solide entwickelten./tih/ajx