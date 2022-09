NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Outperform" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Die Tochter T-Mobile US könnte ihr Aktienrückkaufprogramm bis 2025 noch auf einen Gesamtbetrag von bis zu 60 Milliarden US-Dollar ausdehnen, schrieb Analyst Stan Noel in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für die Telekom bringe dies gleich vier mögliche Kurstreiber mit sich: Er hält es zum einen für möglich, dass die Telekom ab dem vierten Quartal 2023 auch T-Mobile-Anteile über das Rückkaufprogramm zurückgibt. Da die Bonner zu Beginn nicht teilnehmen, geht er davon aus, dass die Telekom die lang ersehnte Kapitalmehrheit an der US-Mobilfunktochter im vierten Quartal 2023 erlangt. Dadurch werde unter anderem der Verschuldungsgrad im Geschäftsjahr 2024 unter die Marke des 2,75-fachen des operativen Gewinns sinken. Dies versetze die Telekom in die Lage, ab 2025 selbst Aktien zurückzukaufen./tih/zb