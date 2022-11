LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Deutsche Telekom nach Zahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 23,50 Euro belassen. Das dritte Quartal der Telefongesellschaft habe den Erwartungen weitgehend entsprochen, schrieb Analyst Mathieu Robilliard in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Auch die Dividendenerhöhung entspreche den Prognosen. Trotz der in diesem Jahr schon starken Kursentwicklung bleibe die T-Aktie attraktiv./mf/ajx