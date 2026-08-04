DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 64,24 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die globalen Lieferketten der Automobilindustrie befänden sich im Wandel und seien für die Frachtunternehmen eine Herausforderung, schrieb Alex Irving am Dienstag. Sowohl der Luft- als auch der Seeweg würden benötigt, um die Lieferketten zu sichern. Mittelfristig dürften die Frachtunternehmen davon profitieren./bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:52 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
45,00 €
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
55,12 €
|Abst. Kursziel*:
-18,36%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
56,26 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-20,01%
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|28.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|09:11
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|03.08.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|24.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG