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DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

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56,26 EUR -1,32 EUR -2,29 %
STU
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DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
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Marktkap. 64,24 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
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WKN 555200

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ISIN DE0005552004

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Symbol DPSTF

Bernstein Research

DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

09:11 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
56,26 EUR -1,32 EUR -2,29%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Market-Perform" belassen. Die globalen Lieferketten der Automobilindustrie befänden sich im Wandel und seien für die Frachtunternehmen eine Herausforderung, schrieb Alex Irving am Dienstag. Sowohl der Luft- als auch der Seeweg würden benötigt, um die Lieferketten zu sichern. Mittelfristig dürften die Frachtunternehmen davon profitieren./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.08.2026 / 21:52 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.08.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
45,00 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
55,12 €		 Abst. Kursziel*:
-18,36%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
56,26 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-20,01%
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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