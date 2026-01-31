DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 51,21 Mrd. EURKGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Logistikbranche stehe gerade am Anfang der KI-Adaption, schrieb Alexia Dogani am Freitag. DHL digitalisiere als Teil der Einsparbemühungen und hab enormes Margenpotenzial verglichen mit der Konkurrenz./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:24 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: AIF
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
53,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
47,19 €
|Abst. Kursziel*:
13,37%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
47,54 €
|Abst. Kursziel aktuell:
12,54%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
45,87 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|08:26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|27.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|22.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|21.01.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
