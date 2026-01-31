DAX 24.447 -0,4%ESt50 5.908 -0,7%MSCI World 4.517 -0,2%Top 10 Crypto 9,8435 -1,2%Nas 23.462 -0,9%Bitcoin 64.772 -0,2%Euro 1,1857 +0,1%Öl 66,26 -6,3%Gold 4.633 -4,8%
DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

47,54 EUR +0,39 EUR +0,83 %
Marktkap. 51,21 Mrd. EUR

KGV 11,89 Div. Rendite 5,44%
WKN 555200

ISIN DE0005552004

Symbol DPSTF

JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

08:26 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
DHL Group (ex Deutsche Post)
47,54 EUR 0,39 EUR 0,83%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group mit einem Kursziel von 53,50 Euro auf "Overweight" belassen. Die Logistikbranche stehe gerade am Anfang der KI-Adaption, schrieb Alexia Dogani am Freitag. DHL digitalisiere als Teil der Einsparbemühungen und hab enormes Margenpotenzial verglichen mit der Konkurrenz./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.01.2026 / 14:24 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AIF

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
53,50 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
47,19 €		 Abst. Kursziel*:
13,37%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
47,54 €		 Abst. Kursziel aktuell:
12,54%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
45,87 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

