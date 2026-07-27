DAX 25.464 +0,4%ESt50 6.290 +0,1%MSCI World 4.812 +0,3%Top 10 Crypto 8,3610 -1,7%Nas 24.974 +0,2%Bitcoin 56.129 +0,2%Euro 1,1396 +0,2%Öl 83,48 -5,5%Gold 4.038 -0,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 SpaceX A42D4F Infineon 623100 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Allianz 840400 Microsoft 870747 Tesla A1CX3T RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Berichtssaison: DAX schließt fester -- Mercedes übertrifft Margen-Erwartungen -- Goldpreis sinkt -- Apple 5 Billionen US-Dollar wert -- DroneShield, Oracle, Chiptitel, Apple, SpaceX im Fokus
Top News
Schutz vor dem KI-Rücksetzer: Jefferies rät zu Dividenden-Schwergewichten - diese Aktien stechen heraus Schutz vor dem KI-Rücksetzer: Jefferies rät zu Dividenden-Schwergewichten - diese Aktien stechen heraus
Mercedes-Benz-Aktie fester: Margen-Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen Mercedes-Benz-Aktie fester: Margen-Erwartungen im zweiten Quartal übertroffen
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
57,46 EUR +0,46 EUR +0,81 %
STU
finanzen.net zero
DHL Group (ex Deutsche Post) jetzt ohne Ordergebühren (zzgl. Spreads) handeln beim ‘Kostensieger’ finanzen.net zero (Stiftung Warentest 12/2025)
Smartphone

Marktkap. 63,84 Mrd. EUR

KGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 555200

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0005552004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol DPSTF

JP Morgan Chase & Co.

DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

19:01 Uhr
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
DHL Group (ex Deutsche Post)
57,46 EUR 0,46 EUR 0,81%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen von UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Sie betrachte die Kennziffern zum internationalen Paketgeschäft des US-Logistikkonzerns als unterstützenden Indikator für DHL Express, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:37 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Deutsche Post

Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight

Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
57,58 €		 Abst. Kursziel*:
4,20%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
57,46 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,42%
Analyst Name:
Alexia Dogani 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
53,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)

19:01 DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
13.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral UBS AG
09.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform Bernstein Research
08.07.26 DHL Group (ex Deutsche Post) Buy Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu DHL Group (ex Deutsche Post)

Dow Jones Paketmarkt DHL-Aktie stark: Logistikkonzern baut Präsenz im Baltikum mit Venipak-Übernahme aus DHL-Aktie stark: Logistikkonzern baut Präsenz im Baltikum mit Venipak-Übernahme aus
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Nachmittag fester
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) tendiert am Mittag nordwärts
finanzen.net DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie News: DHL Group (ex Deutsche Post) am Dienstagvormittag stärker
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation
finanzen.net DAX 40-Titel DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 notiert am Freitagnachmittag im Plus
finanzen.net Bernstein Research: DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie erhält Market-Perform
Dow Jones DHL und Longi vertiefen Partnerschaft für Erneuerbare Energien - Aktie sinkt
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-Adhoc: Deutsche Post AG: Deutsche Post exceeds Q2 expectations and raises full-year 2026 earnings guidance
EQS Group EQS-CMS: Deutsche Post AG: Release of a capital market information
EQS Group EQS-PVR: Deutsche Post AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
RSS Feed
DHL Group (ex Deutsche Post) zu myNews hinzufügen