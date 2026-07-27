DHL Group (ex Deutsche Post) Aktie
Marktkap. 63,84 Mrd. EURKGV 15,14 Div. Rendite 4,07%
WKN 555200
ISIN DE0005552004
Symbol DPSTF
DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für DHL Group nach Quartalszahlen von UPS auf "Overweight" mit einem Kursziel von 60 Euro belassen. Sie betrachte die Kennziffern zum internationalen Paketgeschäft des US-Logistikkonzerns als unterstützenden Indikator für DHL Express, schrieb Alexia Dogani in einer am Dienstag vorliegenden ersten Reaktion./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:37 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.07.2026 / 15:37 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Deutsche Post
Zusammenfassung: DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Unternehmen:
DHL Group (ex Deutsche Post)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
57,58 €
|Abst. Kursziel*:
4,20%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
57,46 €
|Abst. Kursziel aktuell:
4,42%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
53,44 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu DHL Group (ex Deutsche Post)
|19:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|19:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|19:01
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Buy
|Deutsche Bank AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Kaufen
|DZ BANK
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|Barclays Capital
|07.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|06.11.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|13.10.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|22.09.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Underperform
|Merrill Lynch & Co., Inc.
|05.08.25
|DHL Group (ex Deutsche Post) Sell
|UBS AG
|24.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|13.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|09.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Neutral
|UBS AG
|08.07.26
|DHL Group (ex Deutsche Post) Market-Perform
|Bernstein Research