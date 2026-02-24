Diageo Aktie
Marktkap. 47,36 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Der aus eigener Kraft erzielte Umsatz sei im ersten Geschäftshalbjahr stärker zurückgegangen als angenommen, schrieb Edward Mundy am Mittwoch. Im Fokus stehe nun die Frage, ob das Management die Messlatte für das Ergebnis im kommenden Jahr niedriger legt./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:49 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,06 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
