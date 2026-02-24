Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

10:41 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo nach Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr mit einem Kursziel von 2000 Pence auf "Buy" belassen. Der aus eigener Kraft erzielte Umsatz sei im ersten Geschäftshalbjahr stärker zurückgegangen als angenommen, schrieb Edward Mundy am Mittwoch. Im Fokus stehe nun die Frage, ob das Management die Messlatte für das Ergebnis im kommenden Jahr niedriger legt./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:49 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.02.2026 / 02:49 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com