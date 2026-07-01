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ISIN GB0002374006

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Symbol DGEAF

Jefferies & Company Inc.

Diageo Buy

14:56 Uhr
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
Diageo plc
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Spirituosenkonzerns hält er für günstig bewertet./rob/edh/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: dedek / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Diageo Buy

Unternehmen:
Diageo plc		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
20,00 £
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,43 €		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Edward Mundy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,99 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Diageo plc

14:56 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
15.07.26 Diageo Buy Jefferies & Company Inc.
13.07.26 Diageo Neutral UBS AG
13.07.26 Diageo Buy Deutsche Bank AG
09.07.26 Diageo Outperform Bernstein Research
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