Diageo Aktie
Marktkap. 41,21 Mrd. EURKGV 22,32 Div. Rendite 4,38%
WKN 851247
ISIN GB0002374006
Symbol DGEAF
Diageo Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Diageo auf "Buy" mit einem Kursziel von 2000 Pence belassen. Seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für 2026 und 2027 lägen unter den Konsensschätzungen, schrieb Edward Mundy in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktie des Spirituosenkonzerns hält er für günstig bewertet./rob/edh/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / 07:51 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: dedek / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Diageo Buy
|Unternehmen:
Diageo plc
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
20,00 £
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
18,43 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Edward Mundy
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
19,99 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Diageo plc
|14:56
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|14:56
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|14:56
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.07.26
|Diageo Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.07.26
|Diageo Buy
|Deutsche Bank AG
|09.07.26
|Diageo Outperform
|Bernstein Research
|26.06.26
|Diageo Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|09.07.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|05.02.25
|Diageo Sell
|Deutsche Bank AG
|05.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.02.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.01.25
|Diageo Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|13.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|07.07.26
|Diageo Neutral
|UBS AG
|12.05.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|06.05.26
|Diageo Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.04.26
|Diageo Neutral
|UBS AG