FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Kepler Cheuvreux hat Diageo nach starker Kursentwicklung in den vergangenen Wochen von "Buy" auf "Hold" abgestuft, während das Kursziel von 2950 auf 2900 Pence gesenkt wurde. Die Experten des Analysehauses begründeten die Abstufung in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit kurzfristigen Herausforderungen, vor denen der Spirituosenkonzern stehe. Sie rechnen nur noch mit Aktienrückkäufen in geringerem Ausmaß und lägen mit ihren angepassten Schätzungen nun unter jenen des Marktes./tih/mis



