Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat die Einstufung für Diageo vor Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 3700 Pence belassen. Dank der guten Rahmenbedingungen und des soliden Geschäftsverlaufs in den USA sollten die Quartalszahlen des Spirituosenherstellers besser als die Konsensschätzungen ausfallen, schrieb Analyst Sanjeet Aujla in einer am Mittwoch vorliegenden Prognose. Angesichts des Kostendrucks sei bei den Margen aber einer gewisse Vorsicht angebracht./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2021 / 04:11 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.