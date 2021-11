NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat Diageo auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 3000 Pence belassen. Analyst James Edwardes Jones lobte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die starken mittelfristigen Ziele des Spirituosenherstellers. Die Konsensschätzungen hätten diese allerdings schon vorweg genommen./gl/jha/