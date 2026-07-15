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Symbol DOUDF

Jefferies & Company Inc.

Douglas Buy

15:41 Uhr
Douglas Buy
Aktie in diesem Artikel
Douglas AG
8,39 EUR 0,21 EUR 2,57%
Charts| News| Analysen
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Douglas von 12 auf 10 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Henrik Paganetty begründete die Zielsenkung für die Aktie der Parfümeriekette mit der schwächeren Verbrauchernachfrage und dem Druck auf die frei verfügbaren Ausgaben./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.07.2026 / 08:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: lma_ss / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Douglas Buy

Unternehmen:
Douglas AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
10,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
8,39 €		 Abst. Kursziel*:
19,19%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
8,39 €		 Abst. Kursziel aktuell:
19,19%
Analyst Name:
Henrik Paganetty 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,40 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Douglas AG

15:41 Douglas Buy Jefferies & Company Inc.
03.07.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.06.26 Douglas Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.06.26 Douglas Neutral Goldman Sachs Group Inc.
22.06.26 Douglas Neutral UBS AG
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