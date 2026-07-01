easyJet Aktie
Marktkap. 6,03 Mrd. EURKGV 7,05 Div. Rendite 2,84%
WKN A1JTC1
ISIN GB00B7KR2P84
Symbol EJTTF
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Alex Irving sieht angesichts der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran Zweifel aufkommen, dass europäische Fluggesellschaft das Horrorszenario einer längeren Schließung der Straße von Hormus vermeiden können. Die Kerosinpreise seien schon wieder gestiegen und die Vorräte in Europa hätten sich seit Januar fast halbiert, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Irving sind Ryanair und IAG am besten aufgestellt, höhere Treibstoffpreise aushalten und von möglichen Kapazitätskürzungen der Konkurrenz profitieren zu können./mis/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: easyJet Market-Perform
|Unternehmen:
easyJet plc
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
6,60 £
|Rating jetzt:
Market-Perform
|Kurs*:
6,75 £
|Abst. Kursziel*:
-2,25%
|Rating vorher:
Market-Perform
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Alex Irving
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,77 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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