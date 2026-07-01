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easyJet Market-Perform

10:11 Uhr
easyJet Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
easyJet plc
8,00 EUR 0,10 EUR 1,27%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Easyjet auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 660 Pence belassen. Alex Irving sieht angesichts der jüngsten Eskalation im Krieg zwischen den USA und dem Iran Zweifel aufkommen, dass europäische Fluggesellschaft das Horrorszenario einer längeren Schließung der Straße von Hormus vermeiden können. Die Kerosinpreise seien schon wieder gestiegen und die Vorräte in Europa hätten sich seit Januar fast halbiert, schrieb der Experte in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. Für Irving sind Ryanair und IAG am besten aufgestellt, höhere Treibstoffpreise aushalten und von möglichen Kapazitätskürzungen der Konkurrenz profitieren zu können./mis/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:29 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 04:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: YASUYOSHI CHIBA/AFP/Getty Images

Zusammenfassung: easyJet Market-Perform

Unternehmen:
easyJet plc		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
6,60 £
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
6,75 £		 Abst. Kursziel*:
-2,25%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,77 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

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10.07.26 easyJet Sector Perform RBC Capital Markets
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