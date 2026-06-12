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Bernstein Research

Enel Market-Perform

14:11 Uhr
Enel Market-Perform
Aktie in diesem Artikel
Enel S.p.A.
9,74 EUR -0,05 EUR -0,55%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Enel auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Analystin Deepa Venkateswaran und weitere Kollegen bezeichneten die britischen Konzerne SSE, National Grid und Severn Trent in einer am Montag vorliegenden Studie als Favoriten unter den regulierten Stromnetzbetreibern. Neben Großbritannien sei auch das Regulierungsumfeld in Italien besonders attraktiv, in Frankreich und Spanien dagegen am wenigsten./tih/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2026 / 17:56 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.06.2026 / 04:45 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Enel Market-Perform

Unternehmen:
Enel S.p.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
9,30 €
Rating jetzt:
Market-Perform		 Kurs*:
9,76 €		 Abst. Kursziel*:
-4,69%
Rating vorher:
Market-Perform		 Kurs aktuell:
9,74 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-4,50%
Analyst Name:
Deepa Venkateswaran 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,22 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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14:11 Enel Market-Perform Bernstein Research
08.05.26 Enel Market-Perform Bernstein Research
08.05.26 Enel Buy Jefferies & Company Inc.
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