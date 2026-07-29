Eni Aktie
Marktkap. 62,5 Mrd. EURKGV 20,59 Div. Rendite 6,51%
WKN 897791
ISIN IT0003132476
Symbol EIPAF
Eni Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Eni anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 25,50 auf 26,50 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Kurssprung infolge der starken Resultate verdeutliche erneut, dass der positive sprunghafte Wandel bei der Umsetzung strategischer und operativer Ziele die Qualität des Barmittelzuflusses des italienischen Energiekonzerns verbessere, schrieb Matthew Lofting in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Experte erhöhte seine Prognose für den bereinigten Gewinn je Aktie in diesem Jahr./rob/la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.07.2026 / 20:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Eni Overweight
|Unternehmen:
Eni S.p.A.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
26,50 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
23,57 €
|Abst. Kursziel*:
12,43%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
23,68 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,93%
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
26,86 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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