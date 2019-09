FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Deutsche Bank hat die Einstufung für EssilorLuxottica nach dem Kapitalmarkttag des Brillenkonzerns auf "Hold" mit einem Kursziel von 138 Euro belassen. Wie erwartet habe das Unternehmen seine Synergieziele bis 2023 - resultierend aus der Fusion von Essilor und Luxottica - bestätigt, schrieb Analystin Francesca Di Pasquantonio in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die mittelfristigen Konzernziele lägen unter ihren Prognosen und den Konsensschätzungen./edh/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.09.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.09.2019 / 05:57 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.