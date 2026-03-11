Fraport Aktie
Marktkap. 6,86 Mrd. EURKGV 11,99 Div. Rendite 0,00%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Fraport mit einem Kursziel von 100 Euro auf "Buy" belassen. Streiks und das Wetter hätten die Passagierzahlen im Februar gebremst, schrieb Graham Hunt am Donnerstag. Mit den Zahlen in dieser Woche dürfte der Flughafenbetreiber einen vorsichtigen Ausblick geben./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:34 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.03.2026 / 02:34 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Buy
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
100,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
73,85 €
|Abst. Kursziel*:
35,41%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
73,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
36,61%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
81,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Fraport AG
|08:36
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.03.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|20.02.26
|Fraport Outperform
|Bernstein Research
|17.02.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
