Fraport Aktie
Marktkap. 6,41 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Fraport von 95 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Graham Hunt geht nun für das Gesamtjahr von stagnierendem Passagierwachstum aus anstelle der bislang erwarteten 3 Prozent, wie er in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar schrieb. Er kappte seine operativen Ergebnisschätzungen ebenfalls um 2 bis 3 Prozent./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 16:21 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 01:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
Zusammenfassung: Fraport Buy
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
90,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
70,45 €
|Abst. Kursziel*:
27,75%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
69,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
28,94%
|
Analyst Name:
Graham Hunt
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|23.06.26
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|16.06.26
|Fraport Neutral
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|JP Morgan Chase & Co.
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|Fraport Buy
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|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Fraport Neutral
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|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|13.07.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|12.06.26
|Fraport Overweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|16.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|10.02.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|23.06.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
|16.06.26
|Fraport Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|20.05.26
|Fraport Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|15.05.26
|Fraport Neutral
|UBS AG
|05.05.26
|Fraport Hold
|Warburg Research