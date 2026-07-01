Fraport Aktie
Marktkap. 6,41 Mrd. EURKGV 14,97 Div. Rendite 1,43%
WKN 577330
ISIN DE0005773303
Symbol FPRUF
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 85 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals dürfte nur wenig unter dem Vorjahreswert - bereinigt um damalige positive Sondereffekte - gelegen haben, schrieb Elodie Rall am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 6. August. Die korrigierten Ziele für das Passagieraufkommen seien recht anspruchslos und für die Aktien somit ein reinigendes Gewitter. Sie seien zuletzt schlecht gelaufen und dürften von jeglichen positiven Nachrichten zum Nahost-Krieg profitieren./rob/ag/zb
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:12 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Fraport Overweight
|Unternehmen:
Fraport AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
82,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
70,45 €
|Abst. Kursziel*:
16,39%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
69,80 €
|Abst. Kursziel aktuell:
17,48%
|
Analyst Name:
Elodie Rall
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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