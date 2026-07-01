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Symbol FPRUF

JP Morgan Chase & Co.

Fraport Overweight

08:01 Uhr
Fraport Overweight
Aktie in diesem Artikel
Fraport AG
69,80 EUR -0,45 EUR -0,64%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Fraport von 85 auf 82 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das operative Ergebnis des zweiten Quartals dürfte nur wenig unter dem Vorjahreswert - bereinigt um damalige positive Sondereffekte - gelegen haben, schrieb Elodie Rall am Montag in ihrem Ausblick auf den Bericht am 6. August. Die korrigierten Ziele für das Passagieraufkommen seien recht anspruchslos und für die Aktien somit ein reinigendes Gewitter. Sie seien zuletzt schlecht gelaufen und dürften von jeglichen positiven Nachrichten zum Nahost-Krieg profitieren./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.07.2026 / 19:12 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.07.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Fraport Overweight

Unternehmen:
Fraport AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
82,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
70,45 €		 Abst. Kursziel*:
16,39%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
69,80 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,48%
Analyst Name:
Elodie Rall 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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13.07.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
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EQS Group EQS-Adhoc: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Dividend Forecast
EQS Group EQS-AFR: Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
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