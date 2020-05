FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Independent Research hat Fresenius SE nach Zahlen zum ersten Quartal von "Halten" auf "Kaufen" hochgestuft, das Kursziel aber von 54 auf 48 Euro gesenkt. Der Medizinkonzern habe bei Umsatz und Ergebnis seine Erwartungen moderat übertroffen, schrieb Analyst Tobias Gottschalt in einer am Freitag vorliegenden Studie. Fresenius gehe nun von einer stärkeren Beeinträchtigung des operativen Geschäfts im zweiten Quartal durch die Virus-Krise aus, so dass er seine Prognosen bis 2021 gesenkt habe. Seien Kaufempfehlung begründete Gottschalt mit dem Aufwärtspotenzial für die Aktien nach den Kursrückgang in den vergangenen drei Monaten./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2020 / 09:10 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2020 / 10:10 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.