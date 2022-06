LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Fresenius SE angesichts aktueller Statistiken zum US-Generikamarkt auf "Overweight" mit einem Kursziel von 52,50 Euro belassen. In den Auswertungen für Juni zeige sich eine verbesserte Marktsituation auch für die Fresenius-Sparte Kabi, schrieb Analyst Hassan Al-Wakeel in einer am Dienstag vorliegenden Studie./tih/bek