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Symbol FUPPF

JP Morgan Chase & Co.

FUCHS SE VZ Overweight

12:41 Uhr
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
FUCHS SE VZ
40,28 EUR 0,30 EUR 0,75%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um fast ein Viertel übertroffen, schrieb Angelina Glazova in einer Einschätzung am Donnerstag. Die Prognose des Schmierstoffherstellers für diese Kennziffer im Gesamtjahr deute allerdings fünf Prozent niedrigere Marktschätzungen an./rob/bek/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:43 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:43 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: FUCHS PETROLUB

Zusammenfassung: FUCHS Overweight

Unternehmen:
FUCHS SE VZ		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
49,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
40,12 €		 Abst. Kursziel*:
22,13%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
40,28 €		 Abst. Kursziel aktuell:
21,65%
Analyst Name:
Angelina Glazova 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
48,33 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FUCHS SE VZ

12:41 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
11:31 FUCHS Buy Jefferies & Company Inc.
10.07.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.07.26 FUCHS Buy Deutsche Bank AG
23.06.26 FUCHS Overweight JP Morgan Chase & Co.
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