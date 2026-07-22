FUCHS Aktie
Marktkap. 4,81 Mrd. EURKGV 16,33 Div. Rendite 3,22%
WKN A3E5D6
ISIN DE000A3E5D64
Symbol FUPPF
FUCHS SE VZ Overweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fuchs SE nach vorläufigen Zahlen zum zweiten Quartal auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die Konsensschätzung um fast ein Viertel übertroffen, schrieb Angelina Glazova in einer Einschätzung am Donnerstag. Die Prognose des Schmierstoffherstellers für diese Kennziffer im Gesamtjahr deute allerdings fünf Prozent niedrigere Marktschätzungen an./rob/bek/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:43 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 07:43 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FUCHS PETROLUB
Zusammenfassung: FUCHS Overweight
|Unternehmen:
FUCHS SE VZ
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
49,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
40,12 €
|Abst. Kursziel*:
22,13%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
40,28 €
|Abst. Kursziel aktuell:
21,65%
|
Analyst Name:
Angelina Glazova
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
48,33 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FUCHS SE VZ
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