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GEA Aktie

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59,60 EUR -0,15 EUR -0,25 %
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Marktkap. 9,97 Mrd. EUR

KGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
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ISIN DE0006602006

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Symbol GEAGF

Goldman Sachs Group Inc.

GEA Neutral

12:06 Uhr
GEA Neutral
Aktie in diesem Artikel
GEA
59,60 EUR -0,15 EUR -0,25%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 56 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Mittwoch ihre operativen Ergebnisprognosen für den Anlagenbauer an. Sie reagierte damit auf überraschend positive Signale aus dem Unternehmen vor dem anstehenden Quartalsbericht./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 12:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: GEA

Zusammenfassung: GEA Neutral

Unternehmen:
GEA		 Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.		 Kursziel:
60,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
59,55 €		 Abst. Kursziel*:
0,76%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
59,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
0,67%
Analyst Name:
Daniela Costa 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
67,83 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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EQS Group EQS-DD: GEA Group Aktiengesellschaft: Stefan Klebert, buy
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