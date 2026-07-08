GEA Aktie
Marktkap. 9,97 Mrd. EURKGV 22,77 Div. Rendite 2,25%
WKN 660200
ISIN DE0006602006
Symbol GEAGF
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 56 auf 60 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa hob am Mittwoch ihre operativen Ergebnisprognosen für den Anlagenbauer an. Sie reagierte damit auf überraschend positive Signale aus dem Unternehmen vor dem anstehenden Quartalsbericht./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 12:53 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: GEA
Zusammenfassung: GEA Neutral
|Unternehmen:
GEA
|Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|Kursziel:
60,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
59,55 €
|Abst. Kursziel*:
0,76%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
59,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
0,67%
|
Analyst Name:
Daniela Costa
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
67,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|06.07.26
|GEA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|GEA Buy
|Deutsche Bank AG
|07.07.26
|GEA Buy
|UBS AG
|03.07.26
|GEA Outperform
|RBC Capital Markets
|16.06.26
|GEA Buy
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|UBS AG
|11.05.26
|GEA Buy
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|GEA Underweight
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