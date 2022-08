Aktie in diesem Artikel GEA 37,42 EUR

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Gea nach Quartalszahlen von 38 auf 39 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Von den Produktpreisen des Anlagenbauers sollte Unterstützung für den Aktienkurs ausgehen, schrieb Analyst Lars Brorson in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Papiere seien sein Favorit in der Branche./bek/jha/