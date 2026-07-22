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ISIN CH0010645932

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Symbol GVDBF

Jefferies & Company Inc.

Givaudan Buy

09:06 Uhr
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.443,00 EUR -192,00 EUR -5,28%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3700 Franken belassen. Der Umsatz des Aromenherstellers sei höher als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität (bereinigte Ebitda-Marge) habe der Konsensschätzung entsprochen./edh/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 00:46 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 00:46 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Buy

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
3.700,00 CHF
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
3.383,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
9,37%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.268,00 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Givaudan AG

09:06 Givaudan Buy Jefferies & Company Inc.
22.07.26 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
21.07.26 Givaudan Underperform Bernstein Research
08.07.26 Givaudan Halten DZ BANK
19.06.26 Givaudan Equal Weight Barclays Capital
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