Givaudan Aktie
Marktkap. 33,42 Mrd. EURKGV 27,10 Div. Rendite 2,29%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Buy
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Givaudan nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 3700 Franken belassen. Der Umsatz des Aromenherstellers sei höher als von ihm und vom Markt erwartet ausgefallen, schrieb Marcus Dunford-Castro in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Profitabilität (bereinigte Ebitda-Marge) habe der Konsensschätzung entsprochen./edh/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 23.07.2026 / 00:46 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.07.2026 / 00:46 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Buy
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
3.700,00 CHF
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
3.383,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
9,37%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Marcus Dunford-Castro
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.268,00 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Givaudan AG
|09:06
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|09:06
|Givaudan Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Buy
|Deutsche Bank AG
|09.06.26
|Givaudan Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.26
|Givaudan Underperform
|Bernstein Research
|10.02.26
|Givaudan Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|27.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11.08.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.25
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08.07.26
|Givaudan Halten
|DZ BANK
|19.06.26
|Givaudan Equal Weight
|Barclays Capital
|12.06.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|16.04.26
|Givaudan Neutral
|UBS AG
|15.04.26
|Givaudan Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)