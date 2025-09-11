DAX 23.698 +0,0%ESt50 5.391 +0,1%Top 10 Crypto 16,40 +1,9%Dow 45.927 -0,4%Nas 22.146 +0,5%Bitcoin 98.691 +0,3%Euro 1,1736 +0,0%Öl 66,89 +0,9%Gold 3.649 +0,4%
Givaudan Aktie

3.656,00 EUR -5,00 EUR -0,14 %
STU
3.411,00 CHF -10,00 CHF -0,29 %
SWX
Marktkap. 33,62 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

Givaudan AG
3.656,00 EUR -5,00 EUR -0,14%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Givaudan von "Underperform" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 3200 auf 3600 Franken angehoben. Der Aromen- und Duftstoffkonzern überzeuge mit Margen, Wachstum und Robustheit, schrieb Chris Counihan in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Allerdings sei auch Givaudan nicht gegen die schwächelnden Endmärkte immun. Das Umfeld bleibe für die Branche herausfordernd./niw/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.09.2025 / 09:59 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.09.2025 / 11:32 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Hold

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
3.600,00 CHF
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
3.411,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
5,54%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
3.411,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
5,54%
Analyst Name:
Chris Counihan 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4.026,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

19:21 Givaudan Hold Jefferies & Company Inc.
01.09.25 Givaudan Halten DZ BANK
28.08.25 Givaudan Overweight JP Morgan Chase & Co.
28.08.25 Givaudan Hold Deutsche Bank AG
27.08.25 Givaudan Neutral UBS AG
