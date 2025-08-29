Givaudan Aktie
Marktkap. 33,19 Mrd. EURKGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427
ISIN CH0010645932
Symbol GVDBF
Givaudan Halten
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan von 3800 auf 3650 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul begründete den niedrigeren fairen Wert in einer am Montag vorliegenden Studie mit gesenkten Annahmen für die operativen Barmittel (Free Cashflow) des Herstellers von Duft- und Aromastoffen. Von den anstehenden Zahlen zum dritten Quartal seien keine größeren Impulse zu erwarten./bek/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:40 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 16:06 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Givaudan Halten
|Unternehmen:
Givaudan AG
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Halten
|Kurs*:
3.383,00 CHF
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Halten
|Kurs aktuell:
3.392,00 CHF
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Thomas Maul
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
3.976,25 CHF
*zum Zeitpunkt der Analyse
