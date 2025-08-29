DAX 24.037 +0,6%ESt50 5.367 +0,3%Top 10 Crypto 15,27 +1,1%Dow 45.545 -0,2%Nas 21.456 -1,2%Bitcoin 93.119 +0,6%Euro 1,1702 +0,1%Öl 68,16 +0,1%Gold 3.474 +0,8%
Profil

Givaudan Aktie

3.611,00 EUR +2,00 EUR +0,06 %
STU
3.392,00 CHF +22,00 CHF +0,65 %
SWX
Marktkap. 33,19 Mrd. EUR

KGV 33,56 Div. Rendite 1,77%
WKN 938427

ISIN CH0010645932

Symbol GVDBF

DZ BANK

Givaudan Halten

17:31 Uhr
Givaudan Halten
Aktie in diesem Artikel
Givaudan AG
3.611,00 EUR 2,00 EUR 0,06%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Givaudan von 3800 auf 3650 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Thomas Maul begründete den niedrigeren fairen Wert in einer am Montag vorliegenden Studie mit gesenkten Annahmen für die operativen Barmittel (Free Cashflow) des Herstellers von Duft- und Aromastoffen. Von den anstehenden Zahlen zum dritten Quartal seien keine größeren Impulse zu erwarten./bek/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2025 / 15:40 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 16:06 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Givaudan Halten

Unternehmen:
Givaudan AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Halten		 Kurs*:
3.383,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Halten		 Kurs aktuell:
3.392,00 CHF		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Thomas Maul 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
3.976,25 CHF

*zum Zeitpunkt der Analyse

