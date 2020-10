ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Givaudan von 2500 auf 3100 Franken angehoben, die Einstufung aber auf "Underperform" belassen. Analyst Charles Bentley erhöhte in einer am Dienstag vorliegenden Studie die Ergebnisschätzungen für 2020 und 2021. Dem höheren Kursziel liege auch die jüngste Neubewertung der Papiere des Aroma- und Duftstoffherstellers zugrunde. Im zweiten Halbjahr werde das Umsatzwachstum aus eigener Kraft jedoch wohl nur am unteren Rand der vom Unternehmen ausgegebenen Spanne liegen./bek/he