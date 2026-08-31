GSK Aktie
Marktkap. 86,66 Mrd. EURKGV 12,93 Div. Rendite 3,62%
WKN A3DMB5
ISIN GB00BN7SWP63
Symbol GLAXF
AI Analyse
GSK Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Aktuellen Branchendaten des Auftragsforschers Iqvia zufolge habe sich das Wachstum des Krebsmedikaments Jemperli auf Monatssicht beschleunigt, schrieb Zain Ebrahim am Dienstag. Das Medikament Exdensur zur Behandlung von schweren Atemwegserkrankungen bleibe mit dem Absatz deutlich hinter dem Konkurrenzprodukt Tezspire von Astrazeneca und Amgen zurück./rob/bek/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:58 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ismagilov / Shutterstock.com
Zusammenfassung: GSK Underweight
|Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
17,00 £
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
18,51 £
|Abst. Kursziel*:
-8,18%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Zain Ebrahim
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,17 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
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|Deutsche Bank AG
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|Deutsche Bank AG
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|GSK Halten
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