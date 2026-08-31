JP Morgan Chase & Co.

GSK Underweight

12:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Underweight" belassen. Aktuellen Branchendaten des Auftragsforschers Iqvia zufolge habe sich das Wachstum des Krebsmedikaments Jemperli auf Monatssicht beschleunigt, schrieb Zain Ebrahim am Dienstag. Das Medikament Exdensur zur Behandlung von schweren Atemwegserkrankungen bleibe mit dem Absatz deutlich hinter dem Konkurrenzprodukt Tezspire von Astrazeneca und Amgen zurück./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:58 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2026 / 07:58 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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