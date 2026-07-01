JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Neutral

20:21 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück vor Quartalszahlen von 275 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ausgehend von den Ergebnissen des ersten Quartals dürften die Erlöse im Bereich Schaden/Unfall-Rückversicherung im zweiten Jahresviertel um 7 Prozent gesunken sein, schrieb Kamran M Hossain in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er seine Erwartungen für den Nettogewinn des Rückversicherers im Zeitraum 2026 bis 2028 um durchschnittlich 2 Prozent reduziert./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück