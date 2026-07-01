Hannover Rück Aktie
Marktkap. 30,51 Mrd. EURKGV 12,15 Div. Rendite 4,70%
WKN 840221
ISIN DE0008402215
Symbol HVRRF
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück vor Quartalszahlen von 275 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ausgehend von den Ergebnissen des ersten Quartals dürften die Erlöse im Bereich Schaden/Unfall-Rückversicherung im zweiten Jahresviertel um 7 Prozent gesunken sein, schrieb Kamran M Hossain in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er seine Erwartungen für den Nettogewinn des Rückversicherers im Zeitraum 2026 bis 2028 um durchschnittlich 2 Prozent reduziert./rob/edh/men
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Hannover Rück
Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral
|Unternehmen:
Hannover Rück
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
270,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
252,20 €
|Abst. Kursziel*:
7,06%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
252,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
7,14%
|
Analyst Name:
Kamran M Hossain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
297,57 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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