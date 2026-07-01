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Symbol HVRRF

JP Morgan Chase & Co.

Hannover Rück Neutral

20:21 Uhr
Hannover Rück Neutral
Aktie in diesem Artikel
Hannover Rück
251,40 EUR 1,80 EUR 0,72%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hannover Rück vor Quartalszahlen von 275 auf 270 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Ausgehend von den Ergebnissen des ersten Quartals dürften die Erlöse im Bereich Schaden/Unfall-Rückversicherung im zweiten Jahresviertel um 7 Prozent gesunken sein, schrieb Kamran M Hossain in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Deshalb habe er seine Erwartungen für den Nettogewinn des Rückversicherers im Zeitraum 2026 bis 2028 um durchschnittlich 2 Prozent reduziert./rob/edh/men

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 17:51 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Hannover Rück

Zusammenfassung: Hannover Rück Neutral

Unternehmen:
Hannover Rück		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
270,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
252,20 €		 Abst. Kursziel*:
7,06%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
251,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
7,40%
Analyst Name:
Kamran M Hossain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
297,57 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hannover Rück

20:21 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
15.07.26 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.07.26 Hannover Rück Buy Jefferies & Company Inc.
08.06.26 Hannover Rück Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.05.26 Hannover Rück Underweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-AFR: Hannover Rück SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Hannover Rück SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-DD: Hannover Rück SE: Clemens Jungsthöfel, buy
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