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Hapag-Lloyd Aktie

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124,40 EUR +2,00 EUR +1,63 %
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Marktkap. 21,58 Mrd. EUR

KGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
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AI Analyse

Deutsche Bank AG

Hapag-Lloyd Hold

11:36 Uhr
Hapag-Lloyd Hold
Aktie in diesem Artikel
Hapag-Lloyd AG
124,40 EUR 2,00 EUR 1,63%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 114 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Harishankar Ramamoorthy in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die jüngst angehobenen Schätzungen für das Gesamtjahr habe die Container-Reederei bekräftigt./bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:33 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: SergeyP / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Hold

Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
114,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
124,30 €		 Abst. Kursziel*:
-8,29%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
124,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-8,36%
Analyst Name:
Harishankar Ramamoorthy 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
90,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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