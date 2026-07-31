Hapag-Lloyd Aktie
Marktkap. 21,58 Mrd. EURKGV 22,72 Div. Rendite 2,55%
WKN HLAG47
ISIN DE000HLAG475
Symbol HLAGF
AI Analyse
Hapag-Lloyd Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die durchschnittliche Analystenschätzung um sechs Prozent verfehlt, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die jüngst angehobenen Schätzungen für das Gesamtjahr habe die Container-Reederei bekräftigt. Unter dem Strich wertete Dogani die Nachrichten als leicht negativ für den Aktienkurs./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:09 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:17 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images
Zusammenfassung: Hapag-Lloyd Underweight
|Unternehmen:
Hapag-Lloyd AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
70,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
117,60 €
|Abst. Kursziel*:
-40,48%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
124,30 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-43,68%
|
Analyst Name:
Alexia Dogani
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
90,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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