JP Morgan Chase & Co.

Hapag-Lloyd Underweight

10:06 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Hapag-Lloyd nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Das operative Ergebnis (Ebit) habe die durchschnittliche Analystenschätzung um sechs Prozent verfehlt, schrieb Alexia Dogani in einer ersten Einschätzung am Donnerstag. Die jüngst angehobenen Schätzungen für das Gesamtjahr habe die Container-Reederei bekräftigt. Unter dem Strich wertete Dogani die Nachrichten als leicht negativ für den Aktienkurs./rob/bek/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:09 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.08.2026 / 07:17 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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