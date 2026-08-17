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HelloFresh Aktie

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2,95 EUR -0,11 EUR -3,46 %
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Marktkap. 456,62 Mio. EUR

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Symbol HLFFF

AI Analyse

JP Morgan Chase & Co.

HelloFresh Neutral

08:01 Uhr
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
HelloFresh
2,95 EUR -0,11 EUR -3,46%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Quartalszahlen hätten weitgehend die Erwartungen erfüllt, schrieb Marcus Diebel am Montagabend. Doch der Kochboxenversender habe von anhaltenden Umsatzunsicherheiten für das laufende Quartal gesprochen. Diebel will an der Seitenlinie bleiben, bis es klarere Signale für eine bessere Geschäftsdynamik inklusive neuer Kunden gebe./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 20:17 angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HelloFresh SE

Zusammenfassung: HelloFresh Neutral

Unternehmen:
HelloFresh		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
3,30 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
3,06 €		 Abst. Kursziel*:
7,81%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
2,95 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,71%
Analyst Name:
Marcus Diebel 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
5,39 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HelloFresh

08:01 HelloFresh Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.08.26 HelloFresh Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
14.08.26 HelloFresh Hold Deutsche Bank AG
14.08.26 HelloFresh Neutral UBS AG
14.08.26 HelloFresh Underweight Barclays Capital
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EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, sell
EQS Group EQS-DD: HelloFresh SE: Fabien Jacques Jérôme Simon, sell
EQS Group EQS-News: Q2 2026: HelloFresh SE continues focus on profitability and efficiency
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HelloFresh SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
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Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.