HelloFresh Aktie
Marktkap. 456,62 Mio. EURDiv. Rendite 0,00%
WKN A16140
ISIN DE000A161408
Symbol HLFFF
AI Analyse
HelloFresh Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Hellofresh mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die in der vergangenen Woche veröffentlichten Quartalszahlen hätten weitgehend die Erwartungen erfüllt, schrieb Marcus Diebel am Montagabend. Doch der Kochboxenversender habe von anhaltenden Umsatzunsicherheiten für das laufende Quartal gesprochen. Diebel will an der Seitenlinie bleiben, bis es klarere Signale für eine bessere Geschäftsdynamik inklusive neuer Kunden gebe./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 17.08.2026 / 20:17 angegeben / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2026 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: HelloFresh SE
Zusammenfassung: HelloFresh Neutral
|Unternehmen:
HelloFresh
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
3,30 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
3,06 €
|Abst. Kursziel*:
7,81%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
2,95 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,71%
|
Analyst Name:
Marcus Diebel
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
5,39 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu HelloFresh
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|17.08.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.08.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|17.06.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07.05.26
|HelloFresh Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06.05.26
|HelloFresh Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|HelloFresh Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|HelloFresh Verkaufen
|DZ BANK
|29.10.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.09.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|13.08.24
|HelloFresh Sell
|UBS AG
|08:01
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|HelloFresh Hold
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|UBS AG
|13.08.26
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.