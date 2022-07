Aktie in diesem Artikel HelloFresh 29,90 EUR

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Bernstein Research hat Hellofresh nach Eckzahlen zum zweiten Quartal und einer Gewinnwarnung auf "Underperform" belassen. Das Kursziel liegt weiter bei 27 Euro. Der Umsatz und das operative Ergebnis seien besser als erwartet, obwohl die Kundenzahl mit 8 Millionen die Unternehmensprognose von 8,2 bis 8,4 Millionen verfehlt habe, schrieb Analyst William Woods in einer ersten Reaktion am Mittwoch. Insgesamt verwies er auf deutlichen Rückenwind durch Wechselkurseffekte. Zudem habe der Kochboxenlieferant seine Jahresziele wegen des sich eintrübenden gesamtwirtschaftlichen Umfelds, der Inflation, des Ukraine-Krieges und eines sich deutlich abschwächenden Verbrauchervertrauens gesenkt, hob er hervor./ck/he