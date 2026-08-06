Henkel vz. Aktie
Marktkap. 30,69 Mrd. EURKGV 14,17 Div. Rendite 2,97%
WKN 604843
ISIN DE0006048432
Symbol HENOF
Henkel vz Underweight
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Henkel nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Underweight" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Das organische Wachstum der Düsseldorfer habe mit 4,7 Prozent die Konsensschätzung von 3,3 Prozent übertroffen, schrieb Celine Pannuti in einer ersten Reaktion am Donnerstag. Der Konsumgüterhersteller habe vor allem von höheren Volumina profitiert, aber auch von höheren Preisen./rob/bek/tih
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:37 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 07:38 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Henkel AG
Zusammenfassung: Henkel vz. Underweight
|Unternehmen:
Henkel KGaA Vz.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
65,00 €
|Rating jetzt:
Underweight
|Kurs*:
79,46 €
|Abst. Kursziel*:
-18,20%
|Rating vorher:
Underweight
|Kurs aktuell:
79,64 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,38%
|
Analyst Name:
Celine Pannuti
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
74,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Henkel KGaA Vz.
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