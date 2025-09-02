Deutsche Bank AG

HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold

11:11 Uhr

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 125 auf 130 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zum ersten Mal seit langem habe er seine Schätzungen erhöht, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende September. Die Schweden dürften im dritten Quartal wieder zu operativem Ergebniswachstum zurückgefunden haben. Das vierte Quartal erwartet der Experte dann noch stärker./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET

