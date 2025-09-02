DAX 23.679 +0,8%ESt50 5.339 +0,9%Top 10 Crypto 15,69 -0,9%Dow 45.296 -0,6%Nas 21.280 -0,8%Bitcoin 95.636 +0,1%Euro 1,1656 +0,1%Öl 68,00 -1,6%Gold 3.536 +0,1%
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

12,58 EUR
STU
138,30 SEK
STO
Marktkap. 20,2 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318

ISIN SE0000106270

Symbol HMRZF

Deutsche Bank AG

Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 125 auf 130 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zum ersten Mal seit langem habe er seine Schätzungen erhöht, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende September. Die Schweden dürften im dritten Quartal wieder zu operativem Ergebniswachstum zurückgefunden haben. Das vierte Quartal erwartet der Experte dann noch stärker./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
130,00 SEK
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
138,30 SEK		 Abst. Kursziel*:
-6,00%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
138,30 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,00%
Analyst Name:
Adam Cochrane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
129,63 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)

11:11 Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold Deutsche Bank AG
02.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral UBS AG
01.09.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform RBC Capital Markets
19.08.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight Barclays Capital
18.08.25 Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

