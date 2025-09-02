Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 20,2 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Hold
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für H&M von 125 auf 130 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Zum ersten Mal seit langem habe er seine Schätzungen erhöht, schrieb Adam Cochrane in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht Ende September. Die Schweden dürften im dritten Quartal wieder zu operativem Ergebniswachstum zurückgefunden haben. Das vierte Quartal erwartet der Experte dann noch stärker./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 03.09.2025 / 08:10 / CET
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
130,00 SEK
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
138,30 SEK
|Abst. Kursziel*:
-6,00%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
138,30 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,00%
|
Analyst Name:
Adam Cochrane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,63 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|11:11
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Hold
|Deutsche Bank AG
|02.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Neutral
|UBS AG
|01.09.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|RBC Capital Markets
|19.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Equal Weight
|Barclays Capital
|18.08.25
|Hennes Mauritz (H M, H&M) Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
