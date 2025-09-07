ÜBERBLICK/Anstehende Indexänderungen zum 22. September
Werte in diesem Artikel
DOW JONES--Folgende Änderungen werden zum Handelsbeginn am 22. September wirksam:
===
+ DAX
AUFNAHME
- Gea Group
- Scout24
HERAUSNAHME
- Porsche AG
+ MDAX
AUFNAHME
- Fielmann
- Porsche AG
- Sartorius
HERAUSNAHME
- Evotec
- Gea Group
- Scout24
+ SDAX
AUFNAHME
-1&1
-Evotec
HERAUSNAHME
- Fielmann
- SGL Carbon
+ TECDAX
AUFNAHME
- 1&1
HERAUSNAHME
- Formycon
+ EURO-STOXX-50
AUFNAHME
- Argenx
HERAUSNAHME
- Nokia
+ STOXX-50
AUFNAHME
- BBVA
HERAUSNAHME
- BASF
- Mercedes-Benz
+ STOXX-600
AUFNAHME
- Abivax
- Camurus
- Fraport
- Nordex
HERAUSNAHME
- Banca Popolara di Sondrio
- Computacenter
- Embracer Group
- Verallia
+ FTSE-100
AUFNAHME
- Burberry
- Metlen Energy & Metals
HERAUSNAHME
+ ATX-20
AUFNAHME
- Porr
- Strabag
HERAUSNAHME
- Mayr-Melnhof Karton
===
Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com
DJG/gos/cln
(END) Dow Jones Newswires
September 08, 2025 00:20 ET (04:20 GMT)
Übrigens: arGEN-X und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf 1&1
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 1&1
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Rheinmetall AG
Analysen zu Rheinmetall AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|29.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|20.08.2025
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|08.08.2025
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.08.2025
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.08.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|17.06.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|09.05.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|29.04.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|26.03.2025
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|14.06.2019
|Rheinmetall Reduce
|Oddo BHF
|25.01.2017
|Rheinmetall Sell
|Deutsche Bank AG
|06.11.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|12.08.2015
|Rheinmetall Sell
|S&P Capital IQ
|01.06.2015
|Rheinmetall verkaufen
|Credit Suisse Group
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Rheinmetall AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen