Konsolidierung vorbei? DAX vor etwas höherem September-Start - 24.000er-Marke bleibt im Blick
Goldpreis: Auf Tuchfühlung mit Rekordhoch
Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie

Marktkap. 20,15 Mrd. EUR

KGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
RBC Capital Markets

HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform

08:11 Uhr
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
12,45 EUR -0,09 EUR -0,68%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Die Aussichten für die Margen der europäischen Bekleidungs-Einzelhändler im kommenden Jahr seien dank zu erwartender positiver Währungseffekte gut, die für den Umsatz aber weniger, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Sorgen wegen steigender Steuern und Lebenshaltungskosten sowie der Beschäftigungsaussichten dürften die Verbraucherstimmung belasten. Chamberlains bevorzugte Titel sind Next und JD Sports Fashion. Bei Inditex und H&M liegt er mit seinen Schätzungen nach eigener Aussage ein wenig unter den Konsensprognosen./gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 20:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform

Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
145,00 SEK
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
138,85 SEK		 Abst. Kursziel*:
4,43%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
138,85 SEK		 Abst. Kursziel aktuell:
4,43%
Analyst Name:
Richard Chamberlain 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
129,13 SEK

*zum Zeitpunkt der Analyse

