Hennes Mauritz (H M, H&M) Aktie
Marktkap. 20,15 Mrd. EURKGV 20,98 Div. Rendite 4,50%
WKN 872318
ISIN SE0000106270
Symbol HMRZF
HennesMauritz AB (HM, H&M) Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat H&M mit einem Kursziel von 145 schwedischen Kronen auf "Sector Perform" belassen. Die Aussichten für die Margen der europäischen Bekleidungs-Einzelhändler im kommenden Jahr seien dank zu erwartender positiver Währungseffekte gut, die für den Umsatz aber weniger, schrieb Richard Chamberlain in seinem am Montag vorliegenden Branchenausblick. Sorgen wegen steigender Steuern und Lebenshaltungskosten sowie der Beschäftigungsaussichten dürften die Verbraucherstimmung belasten. Chamberlains bevorzugte Titel sind Next und JD Sports Fashion. Bei Inditex und H&M liegt er mit seinen Schätzungen nach eigener Aussage ein wenig unter den Konsensprognosen./gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.08.2025 / 20:54 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.09.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Hennes Mauritz (H M, H&M) Sector Perform
|Unternehmen:
Hennes & Mauritz AB (H & M, H&M)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
145,00 SEK
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
138,85 SEK
|Abst. Kursziel*:
4,43%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
138,85 SEK
|Abst. Kursziel aktuell:
4,43%
|
Analyst Name:
Richard Chamberlain
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
129,13 SEK
*zum Zeitpunkt der Analyse
