Hermès (Hermes International) Aktie

2.068,00 EUR -9,00 EUR -0,43 %
STU
1.881,94 CHF -15,37 CHF -0,81 %
BRX
Marktkap. 218,06 Mrd. EUR

KGV 49,18
WKN 886670

ISIN FR0000052292

Symbol HESAF

12:06 Uhr
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Hermes mit einem Kursziel von 2600 Euro auf "Buy" belassen. Der seit nunmehr zweieinhalb Jahren anhaltende Bärenmarkt im Luxussektor bleibe angesichts der anhaltenden Schwäche des chinesischen Absatzmarktes bestehen, schrieb Nick Anderson am Montagabend. Seine einzigen Kaufempfehlungen und somit "Top-Picks" im Sektor sind Hermes und Brunello Cucinelli./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.02.2026 / 17:10 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)		 Kursziel:
2.600,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
2.070,00 €		 Abst. Kursziel*:
25,60%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
2.068,00 €		 Abst. Kursziel aktuell:
25,73%
Analyst Name:
Nick Anderson 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
2.429,44 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

12:06 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
16.02.26 Hermès (Hermes International) Equal Weight Barclays Capital
16.02.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
13.02.26 Hermès (Hermes International) Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.02.26 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu Hermès (Hermes International)

finanzen.net CAC 40-Papier Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor einem Jahr verloren
TraderFox Hermès trotzt dem Markttrend: Ein Rekordjahr im Zeichen der Exklusivität
dpa-afx Hermès-Aktie gefragt: Stärkeres Wachstum als erwartet - Wechselkurse belasten aber
dpa-afx ROUNDUP: Luxuskonzern Hermes wächst stärker als erwartet - Aktie legt zu
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Hermès (Hermes International) von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net CAC 40-Titel Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Hermès (Hermes International)-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Analysten sehen bei Hermès (Hermes International)-Aktie Potenzial
finanzen.net CAC 40-Wert Hermès (Hermes International)-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Hermès (Hermes International)-Investment von vor 3 Jahren verdient
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 30th April 2025
GlobeNewswire Hermès International: First Quarter 2025 Revenue
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st March 2025
GlobeNewswire Hermès International: Availability of the 2024 Universal Registration Document
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 28th February 2025
GlobeNewswire Hermès International: Release on compensation of Executive Chairmen as of 19 February 2025
GlobeNewswire Hermès International : Shares and voting rights as of 31st January 2025
