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DZ BANK

Hermès (Hermes International) Kaufen

18:36 Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hermes nach Quartalszahlen von 2100 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Luxusgüterkonzerns seien weitgehend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das China-Geschäft habe jedoch enttäuscht. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Kaufen

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
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Katharina Schmenger 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
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Analysen zu Hermès (Hermes International)

18:36 Hermès (Hermes International) Kaufen DZ BANK
14:01 Hermès (Hermes International) Neutral UBS AG
29.07.26 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
29.07.26 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
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