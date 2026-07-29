Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 177,59 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Kaufen
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Hermes nach Quartalszahlen von 2100 auf 1800 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Kennziffern des Luxusgüterkonzerns seien weitgehend besser als erwartet ausgefallen, schrieb Katharina Schmenger in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das China-Geschäft habe jedoch enttäuscht. Er reduzierte seine Umsatz- und Ergebnisprognosen für die Jahre 2026 bis 2028./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:23 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 16:27 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Kaufen
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
DZ BANK
|Kursziel:
-
|Rating jetzt:
Kaufen
|Kurs*:
1.549,50 €
|Abst. Kursziel*:
-
|Rating vorher:
Kaufen
|Kurs aktuell:
1.548,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Katharina Schmenger
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.926,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
|18:36
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|14:01
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|18:36
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|14:01
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|18:36
|Hermès (Hermes International) Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Deutsche Bank AG
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.07.26
|Hermès (Hermes International) Outperform
|Bernstein Research
|17.04.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|27.03.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|18.02.25
|Hermès (Hermes International) Verkaufen
|DZ BANK
|12.10.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.07.23
|Hermès (Hermes International) Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|14:01
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|29.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.07.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|Hermès (Hermes International) Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|12.05.26
|Hermès (Hermes International) Equal Weight
|Barclays Capital