UBS AG

Hermès (Hermes International) Neutral

12:31 Uhr

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1820 Euro belassen. Trotz der bereits angesichts des Nahostkonflikts etwas gedämpften Erwartungen habe der Luxusgüterhersteller einen schwachen Jahresstart hingelegt, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn Hermes den Einfluss des Nahostkonflikts als recht moderat bezeichnet habe, dürfte die durchwachsene Qualität der Ergebnisse der einzelnen Sparten ihr zufolge die Debatte über die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und damit die langfristige Wachstumsrate weiter anheizen. Die Analystin rechnet nun mit einer im niedrigen Einprozentbereich sinkenden Konsensprognose. Die Aktie dürfte jedoch aufgrund weiterer Abwertungen noch schwächer notieren./ck/rob/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:19 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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