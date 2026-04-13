Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 184,72 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Neutral
Aktie in diesem Artikel
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Hermes nach Umsatzzahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 1820 Euro belassen. Trotz der bereits angesichts des Nahostkonflikts etwas gedämpften Erwartungen habe der Luxusgüterhersteller einen schwachen Jahresstart hingelegt, schrieb Zuzanna Pusz in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Auch wenn Hermes den Einfluss des Nahostkonflikts als recht moderat bezeichnet habe, dürfte die durchwachsene Qualität der Ergebnisse der einzelnen Sparten ihr zufolge die Debatte über die Widerstandsfähigkeit des Geschäftsmodells und damit die langfristige Wachstumsrate weiter anheizen. Die Analystin rechnet nun mit einer im niedrigen Einprozentbereich sinkenden Konsensprognose. Die Aktie dürfte jedoch aufgrund weiterer Abwertungen noch schwächer notieren./ck/rob/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.04.2026 / 06:19 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Neutral
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
1.820,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
1.623,50 €
|Abst. Kursziel*:
12,10%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
1.629,00 €
|Abst. Kursziel aktuell:
11,72%
|
Analyst Name:
Zuzanna Pusz
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
2.256,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Hermès (Hermes International)
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|Hermès (Hermes International) Neutral
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