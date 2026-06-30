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RBC Capital Markets

Hermès (Hermes International) Outperform

08:16 Uhr
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
Hermès (Hermes International)
1.597,50 EUR -3,00 EUR -0,19%
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hermes von 2100 auf 1900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4 Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen. Für Hermes schraubte der Experte seine Umsatzschätzungen der Jahre 2026 und 2027 sowie die Ebit-Prognose für 2027 leicht nach unten./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform

Unternehmen:
Hermès (Hermes International)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
1.900,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
1.599,50 €		 Abst. Kursziel*:
18,79%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
1.597,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
18,94%
Analyst Name:
Piral Dadhania 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
1.960,63 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Hermès (Hermes International)

08:16 Hermès (Hermes International) Outperform RBC Capital Markets
30.06.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
29.06.26 Hermès (Hermes International) Outperform Bernstein Research
23.06.26 Hermès (Hermes International) Neutral JP Morgan Chase & Co.
22.06.26 Hermès (Hermes International) Buy Jefferies & Company Inc.
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