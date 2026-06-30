Hermès (Hermes International) Aktie
Marktkap. 167,53 Mrd. EURKGV 49,17 Div. Rendite 0,85%
WKN 886670
ISIN FR0000052292
Symbol HESAF
Hermès (Hermes International) Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Hermes von 2100 auf 1900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der europäische Luxusgütersektor dürfte im zweiten Quartal ein durchschnittliches Umsatzwachstum von 4 Prozent erreicht haben, schrieb Piral Dadhania in seinem am Donnerstag vorliegenden Branchenausblick. In puncto Profitabilität könnten Wechselkursbelastungen und Schuldenabbau bei einigen Unternehmen wie LVMH und Hermes eine Rolle spielen. Für Hermes schraubte der Experte seine Umsatzschätzungen der Jahre 2026 und 2027 sowie die Ebit-Prognose für 2027 leicht nach unten./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.07.2026 / 20:17 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.07.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Casimiro PT / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Hermès (Hermes International) Outperform
|Unternehmen:
Hermès (Hermes International)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
1.900,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
1.599,50 €
|Abst. Kursziel*:
18,79%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
1.597,50 €
|Abst. Kursziel aktuell:
18,94%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
1.960,63 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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